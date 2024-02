Brasil x Colômbia: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Copa Ouro feminina

Situação na classificação

Brasil: A Seleção feminina comandada por Arthur Elias bateu Porto Rico por 1 a 0 na estreia e ocupa a vice-liderança do Grupo B, com três pontos.

Colômbia: As colombianas golearam o Panamá por 6 a 0 na primeira rodada e somaram três pontos. A equipe figura no topo da chave B, acima do Brasil, devido aos critérios de desempate.