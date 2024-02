Brasil vence o Irã e está na final da Copa do Mundo de futebol de areia

O Brasil alcançou a esperada final da Copa do Mundo de futebol de areia. Neste sábado, a equipe canarinho sofreu, mas conseguiu passar pelo Irã na semifinal por 3 a 2, em jogo disputado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A partida foi dramática para os brasileiros, que chegaram a ficar com dois gols de desvantagem. Porém, a equipe reagiu e conseguiu o gol do triunfo com 41 segundos para o fim do duelo através de Brendo - Alisson marcou os outros dois do Brasil.

"Um jogo de 2 equipes top do mundo, sabíamos que teríamos dificuldades. O Brasil foi merecedor de ir para a final, é o time que mais finalizou, mais fez gols. Temos que parabenizar o Irã também pelo trabalho", disse o técnico do Brasil, Marco Octavio, que ainda falou sobre as dificuldades do confronto.