Paulistão: Bragantino bate Ituano fora de casa e assume liderança do Grupo C

Na tarde deste sábado, a décima rodada do Campeonato Paulista foi aberta. O Red Bull Bragantino visitou e bateu o Ituano, por 1 a 0, em duelo disputado no Novelli Júnior. O único gol do confronto foi marcado por Bruninho.

Com o resultado, o Massa Bruta alcançou os 18 pontos e se manteve no topo do Grupo C. A equipe comandada por Pedro Caixinha abriu vantagem de quatro pontos sobre o Mirassol, que tem 14 e ainda joga na rodada. Por outro lado, o Ituano fica na terceira colocação do Grupo A, com seis pontos, e continua na briga contra o rebaixamento.

Antes de voltar a campo pelo Estadual, o Red Bull Bragantino tem um compromisso pela segunda fase da Pré-Libertadores. Pelo duelo de volta, o Massa Bruta recebe o Rionegro Àguilas nesta quinta-feira, às 21h30, no Nabi Abi Chedid. O confronto de ida terminou em empate sem gols.