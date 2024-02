Botafogo vence Audax e segue na briga por vaga na semifinal do Carioca

O Botafogo está firme na briga pela vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Com atuação segura, a equipe comandada pelo interino Fábio Matias contou com os gols de Diego Hernández e Janderson para garantir a vitória por 2 a 0 sobre o Audax, neste sábado, no Nilton Santos.

Com o resultado, o Alvinegro subiu para 17 pontos e está momentaneamente no G4 da Taça Guanabara (a equipe precisa de um tropeço do Vasco diante do Volta Redonda). O Audax, por sua vez, teve seu rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Carioca confirmado.

Os botafoguenses agora voltam suas atenções para o sonho da Copa Libertadores. Na quarta-feira (28), a equipe faz o segundo e decisivo confronto com o Aurora, da Bolívia, pela segunda fase do mata-mata da competição continental. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1.