Audax x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

Vivendo um período conturbado, que ocasionou a demissão do técnico Tiago Nunes, o Botafogo encara o Audax, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. O Glorioso, que vem de uma derrota de 4 a 2 para o Vasco, aparece na quinta posição com 14 pontos, fora da zona de classificação para as semifinais.

A partida terá transmissão da Band, do canal fechado Bandports e do Canal GOAT, no Youtube. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do confronto lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.