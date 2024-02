Após vitória do Palmeiras, Abel se solidariza com Fortaleza e pede "medidas exemplares"

"O Fortaleza é um clube que gosto muito, uma região que gosto muito, tem um presidente consciente. As entidades responsáveis têm que ser exemplares nas consequências que vem por aí, para que as coisas boas do futebol brasileiro se sobressaiam. Fiquei triste de ver que o sindicato dos jogadores não disse uma palavra. Mas sou o primeiro a errar, podemos aprender, para que a sociedade e o futebol brasileiro caminhem para que ninguém fique assustado quando vê este tipo de imagem", concluiu.

Um grupo de torcedores do Sport atacou o ônibus do Fortaleza com bombas e pedras após o empate entre as equipes na Arena Pernambuco, nesta semana.

Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos depois do ataque. O goleiro João Ricardo sofreu um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar teve uma pancada na cabeça, um corte na boca e no supercílio. Os demais, Dudu, Titi, Brítez e Lucas Sasha, foram atingidos por estilhaços de vidro e tiveram que conter o sangramento.

As primeiras medidas do caso já foram tomadas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido da procuradoria e determinou que o Leão da Ilha jogue sem torcida mandante e visitante em competições nacionais. A decisão ficará em vigor até o julgamento em primeira instância, com data ainda a ser definida.