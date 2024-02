Ancelotti esclarece pouca utilização de promessa do Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, explicou o porquê da pouca utilização da promessa turca Arda Guler. O meia de 18 anos chegou como uma das grandes apostas do clube merengue para o futuro, porém conta com poucos minutos nesta temporada.

O treinador italiano revelou o motivo do atleta ter atuado pouco, até então.

"É uma questão de competição com seus companheiros. Tenho que escolher os onze que jogam. Com as lesões, ele perdeu muito tempo e demorou para chegar aos onze. Ele é muito jovem e tem que ter paciência, mas já está em condições de jogar", afirmou Ancelotti em coletiva pré-jogo contra o Sevilla.