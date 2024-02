Abel vê Palmeiras "exposto" sem três zagueiros, mas destaca força mental e poder de reação do time

Neste sábado, o Palmeiras venceu o Mirassol de virada na Arena Barueri, por 3 a 1, e garantiu classificação de forma antecipada à fase de mata-mata do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira ficou satisfeito com o desempenho da equipe, mas apontou alguns ajustes necessários.

O time entrou em campo sem Gustavo Gómez, lesionado. Abel, portanto, decidiu mudar o sistema e definiu a equipe com apenas dois zagueiros, diferente do que vinha acontecendo. O treinador viu o Alviverde "exposto" e afirmou que o Mirassol foi o adversário que mais dificultou a vida do Palmeiras nesta edição do torneio.

"Esse esquema nos dá algumas coisas e nos expõe em outras. Jogando assim, sem três zagueiros, ficamos expostos. E acho que vocês concordam comigo. Acho que o Mirassol foi a equipe que mais dificuldades nos criou neste Paulistão, essa foi a sensação que fiquei. Parabéns ao Mirassol, sei que eles não têm responsabilidade nenhuma. Já digo a vocês que não vamos contratar mais ninguém, não precisar dar a vida contra a gente, calma. Parece que todos eles são uns leões quando jogam contra o Palmeiras. Chegam aqui e fazem contra o nós o que não fazem contra outros times. Isso tem a ver com a responsabilidade que é zero, se perder é normal, se ganharmos é bônus. Vamos jogar aqui para fazer um contrato, se calhar. Mas quero dizer que não vamos contratar ninguém, pelo menos do Paulistão", disse Abel em entrevista coletiva.