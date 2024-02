Veja quanto Corinthians faturou com classificação para segunda fase da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Cianorte por 3 a 0, com gols de Romero (duas vezes) e Wesley. O Timão busca voltar a vencer a competição nacional depois de 15 anos, quando se sagrou campeão da Copa do Brasil em cima do Internacional. Em 2022, a equipe comandada por Vítor Pereira bateu na trave e perdeu a decisão para o Flamengo nos pênaltis.

Classificação e jogos Paulista

Neste ano, a premiação do vencedor da Copa do Brasil é de R$ 73,5 milhões, superando os R$ 70 milhões que o São Paulo conquistou em 2023. A competição é muito valorizada entre as diretorias dos clubes, especialmente pela "gorda" bonificação que proporciona.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.