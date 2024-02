Thiago Silva tem chances de estar em campo na decisão contra o Liverpool

?? Mauricio has confirmed @TSilva3 has a chance of being passed fit for Sunday's #CarabaoCupFinal.

? Chelsea FC (@ChelseaFC) February 23, 2024

A última aparição de Thiago Silva pelo Chelsea aconteceu no dia 12 de fevereiro, contra o Crystal Palace. Ele foi substituído na segunda etapa sentindo dores após tentar bloquear uma finalização dos adversários.

Após o jogo, Pochettino havia dito que o brasileiro "teve uma lesão leve". Thiago Silva foi desfalque da equipe de Londres contra o Manchester City, na última rodada do Campeonato Inglês.

A Copa da Liga Inglesa será decidida no próximo domingo. A bola rola às 12h (de Brasília) no Estádio de Wembley, em Londres. Pochettino revelou que sua equipe está pronta para a decisão e destacou ter uma vantagem por jogar em Wembley.