Lincoln celebra oportunidades no RB Bragantino e destaca objetivo no Paulistão: "Classificar em primeiro"

Lincoln também destacou o principal objetivo do Massa Bruta no Paulista até o fim da fase de grupos: a classificação no topo do grupo. O time é o atual líder do Grupo C, com 15 pontos - um acima do Mirassol, segundo colocado -, e defende invencibilidade de cinco jogos na competição.

"Nosso objetivo é classificar em primeiro. Alguns adversários estão com um jogo a menos, mas estamos em uma situação importante que só dependemos de nós", afirmou Lincoln ao canal oficial do Massa Bruta.

Por fim, o camisa 10 ainda projetou o confronto diante do Ituano fora de casa. O último encontro entre os dois clubes aconteceu no Paulistão de 2023 e terminou com goleada do Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

"Independentemente do adversário que a gente vá enfrentar, queremos sempre vencer. Trabalhamos arduamente todos os dias para ir em busca da vitória. Vamos enfrentar um adversário com qualidade, mas queremos fazer nosso papel e mostrar nossa identidade dentro de campo. Espero que a gente consiga os três pontos", finalizou meia-atacante.