Fortaleza oficializa a contratação do volante Matheus Rosseto

Agora CEO do Fortaleza, Marcelo Paz elogiou a contratação e destacou a importância do jogador para o elenco do técnico Vojvoda.

"Rossetto quis vir para o Fortaleza prontamente, ficamos felizes com isso, e também o Vojvoda deu todo seu aval para trazermos o jogador. Uma posição que estávamos em busca no mercado. Vem para qualificar cada vez mais o nosso meio de campo com uma disputa saudável entre os bons volantes que temos no elenco. Ele está muito motivado para ajudar o clube nos objetivos da temporada", afirmou.