Valorizado após viagem, Patati tenta aproveitar carência do Santos e pode ser relacionado no Morumbis

Isso porque Weslley Patati é um jogador rápido e costuma atuar pela beirada, posição carente do atual elenco do técnico Fábio Carille. No momento, ele conta apenas com Guilherme, Pedrinho e Marcelinho. Otero também tem sido escalado mais aberto.

Em meio a este cenário, Patati tenta se firmar no time de cima. Campeão paulista sub-20 em 2022 e artilheiro do Brasileirão da categoria no ano passado, o garoto soma 14 jogos e nenhum gol no profissional.

O Menino da Vila é tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Santos e será avaliado por Carille nos próximos treinos.

O ponta pode ser relacionado já no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), quando o Peixe recebe o São Bernardo, no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Alvinegro Praiano ocupa a liderança do grupo A do Estadual, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.

Patati renovou o seu contrato recentemente. O vínculo vai até 2026 e pode ser renovado por mais dois anos.