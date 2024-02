Diretor de Futebol do Atlético-MG, Victor exalta comprometimento de Hulk: "Realmente veste a camisa"

O Atlético-MG oficializou nesta quinta-feira a renovação do contrato do atacante Hulk, que assinou novo vínculo até 2026. Ídolo e diretor de futebol do clube, Victor rasgou elogios ao atleta e destacou seu comprometimento com o time mineiro.

"O Hulk é uma liderança muita positiva, que contagia todos com seu carisma, disponibilidade e comprometimento. Além da importância técnica, é um atleta que nos dá toda essa dimensão do que é vestir a camisa do Atlético. Ele realmente veste a camisa. No dia a dia, é uma pessoa super acessível e humilde que trabalha como poucos. É sempre um dos últimos jogadores a sair de campo. Se cuida, se prepara e seu sucesso não é atoa. Serve de exemplo para os mais jovens, dando conselhos. É uma peça importantíssima para gente, não só na parte técnica, mas também de vestiário e dia a dia e o que representa para a torcida atleticana", disse Victor à Galo TV.