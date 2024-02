Com dois gols de Romero, Corinthians vence Cianorte e passa para segunda fase da Copa do Brasil

O jogo

O Corinthians começou a partida de forma intensa e abriu o placar logo aos dois minutos. Wesley recebeu lançamento de Gustavo Henrique na esquerda, partiu para cima do defensor e finalizou, com desvio, para "matar" o goleiro Vinícius.

O Timão ampliou no minuto 31, em roubada de bola no campo de ataque. Garro recebeu "presente" do oponente e serviu Ángel Romero, que finalizou no canto, para delírio da Fiel Torcida presente no estádio.

O Cianorte até esboçou uma pressão, ficando mais com a posse, mas não conseguiu furar o bloqueio alvinegro, que soube se postar na frente da meta de Carlos Miguel.

Segundo tempo

O Corinthians começou a segunda etapa buscando controlar o jogo a partir da posse de bola, "esfriando" o ritmo do confronto. A primeira grande chance veio aos 15 minutos, com passe de Garro para Romero, que finalizou para defesa do goleiro adversário.