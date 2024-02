CBAt convoca atletas para o Mundial Indoor de Glasgow

Campeã olímpica do salto em distância, Maurren Higa Maggi será a chefe da delegação brasileira na competição. Integrante do Programa Ídolos do Atletismo da CBAt/Loterias Caixa, além de muitas outras medalhas na carreira, ela tem duas em Mundiais Indoor: prata em Valência (ESP), em 2008, e bronze em Birmingham (GBR), em 2003. "Será a segunda vez que um ídolo chefia uma equipe. O primeiro foi o campeão olímpico Joaquim Cruz, no Mundial de Oregon, em 2022", lembrou o presidente da CBAt.

Darlan Romani

Um dos destaques, entre os convocados, é o catarinense Darlan Romani (Praia Clube/Exército/Futel-MG), atual campeão mundial indoor do arremesso do peso, título conquistado em 2022 na Stark Arena, em Belgrado, na Sérvia.

"Lutei bastante para conseguir essa medalha para o Brasil", disse o atleta de 32 anos, que venceu com a marca de 22,53 m, quebrando o seu próprio recorde sul-americano em pista coberta.

"Darlan é uma referência no atletismo nacional e respeitado em todo o mundo. Ele vai defender seu título mundial e certamente vai entregar o máximo nesse objetivo", comentou Wlamir.

Felipe Bardi