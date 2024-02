Anibal celebra adaptação no Palmeiras e destaca apoio de estrangeiros do elenco: "Estou feliz"

O volante Aníbal Moreno não precisou de muito tempo para se adaptar ao Palmeiras. O jogador logo mostrou sua qualidade e conquistou a confiança do técnico Abel Ferreira, ampliando a concorrência no meio-campo do Verdão. Após o treino desta quinta-feira, o argentino falou sobre sua adaptação e ajuda dos companheiros de equipe no processo.

"Estou me sentindo muito bem. Todos os companheiros e funcionários do Palmeiras me ajudaram muito, e estou muito contente por ajudar a equipe. Quero seguir dando o meu melhor. Eu trato de dar o melhor de mim dentro e fora de campo para ajudar o Palmeiras a ganhar muitos jogos", disse.

No Verdão, ele tem as companheiras dos outros estrangeiros o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), o lateral Piquerez (Uruguai), o meio-campista Richard Ríos (Colômbia) e o atacante Flaco López, seu compatriota.