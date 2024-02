Tite rechaça fama de priorizar defesa após goleada do Flamengo

Tite também destacou que o bom desempenho está ligado ao fato do Flamengo ter atuado com três atacantes.

"A equipe já está entrosada com os externos, joga sem pensar. A outra vai ter que aprender a jogar sem pensar. É criar rotina. Fez bons jogos assim também. Ter sim o que é importante, que é não jogar de um jeito apenas. Há jogos que precisa mais de posse, de criatividade, pode jogar com o quarteto. Dá para ter o quarteto no meio e fluir. Futuramente vai ter as duas possibilidades", declarou.

O Flamengo terá confronto direto pela liderança do Campeonato Carioca neste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã.