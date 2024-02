Thomas Tuchel deixará comando do Bayern de Munique ao final da temporada

Em nota oficial divulgada na manhã desta quarta-feira, o Bayern de Munique comunicou que o treinador Thomas Tuchel deixará a equipe ao fim da temporada. A decisão foi tomada em comum acordo pelas partes.

"Em uma discussão boa e aberta, tomamos a decisão de encerrar nossa relação de trabalho por acordo mútuo no verão. Nosso objetivo é seguir uma nova direção no futebol com um novo treinador principal para a temporada 2024/2025", disse Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern.