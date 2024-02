Savarino projeta duelo entre Botafogo e Aurora

O Botafogo estreia na Pré-Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Aurora-BOL, em Cochabamba. Os alvinegros buscam um bom resultado para definir a classificação na próxima semana, no Nilton Santos.

O meia Savarino projetou o duelo e falou sobre ter que atuar na altitude.

"Vai ser um jogo muito difícil por causa da altitude, joguei com minha seleção em La Paz, um pouco mais alto do que aqui em Cochabamba, mas acho que o time vai estar preparado e jogar da melhor maneira. Espero que saia tudo bem no jogo", disse.