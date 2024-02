Pedro garante: não fica abalado com cobrança no Flamengo

A vitória por 4 a 0 diante do Boavista não se resumiu apenas a momentos alegres no Flamengo. O atacante Pedro sentiu na noite desta terça-feira o gosto amargo das cobranças vindas das arquibancadas do Maracanã, depois de desperdiçar um pênalti no duelo válido pelo Campeonato Carioca.

Ao ser substituído por Gabigol na etapa complementar, Pedro ouviu algumas vaias de torcedores. Ele procurou encarar com naturalidade as reclamações, apesar de ter balançado as redes contra o Boavista.