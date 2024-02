Pedro Caixinha analisa estreia do RB Bragantino na Pré-Libertadores e não sai contente

Pedro Caixinha também não se mostrou contente com o empate. Segundo ele, o Bragantino viajou à Colômbia com o objetivo de sair em vantagem para o jogo de volta, no Brasil.

"Obviamente, empatar é melhor do que perder, mas o único pensamento que tínhamos era vir aqui para ganhar o jogo. Então, com todo respeito, vamos ter que nos preparar bem para poder decidir em Bragança Paulista", afirmou.

A partida de volta entre RB Bragantino e Águilas Doradas será realizada na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Na próxima fase, o vencedor deste confronto enfrentará quem sair classificado do duelo entre Botafogo e Aurora.