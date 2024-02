Lenda do Manchester United, Rooney revela vontade de trabalhar com Pep Guardiola

O ex-jogador Wayne Rooney, que embarcou na carreira de treinador, revelou que adoraria ser auxiliar do técnico Pep Guardiola, do Manchester City. Além disso, a lenda do United também fez diversos elogios ao comandante.

"Se Pep Guardiola me pedir para ser seu auxiliar, eu vou a pé", disse no podcast Stick to Football. "Para mim, o melhor treinador é Pep. Vemos como ele se adapta, já que a forma como o Manchester City joga agora não é a mesma que jogava há quatro anos", concluiu.

O maior artilheiro da história dos Red Devils relembrou que Mikel Arteta, do Arsenal, teve um período como auxiliar de Guardiola antes de se firmar como treinador.