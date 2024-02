Derrota do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões aumenta disputa com Barcelona para vaga no Mundial de 2025

Os pontos podem ser conquistados somente nesta edição da Champions League. A cada vitória a equipe ganha dois, empate ganha um e se classificar para as quartas de final conquistam mais um.

Para conseguir a vaga, o Barcelona teria que vencer os dois jogos das oitavas contra o Napoli e torcer por mais uma derrota do Atlético de Madrid. Com estes resultados, os catalães chegariam a 62 pontos e com apenas uma vitória ou dois empates já igualariam a marca do rival.

Mesmo que com chances baixas, a Real Sociedad também está na briga. Porém, para conquistar teria que vencer o torneio europeu desta temporada.

O novo Mundial de Clubes terá início em 15 de junho de 2025 nos Estados Unidos e reunirá 32 equipes. São 12 times da Europa, seis da América, quatro da África, quatro da Ásia, quatro das Américas Central, do Norte e Caribe e um da Oceania.