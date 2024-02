Conheça Vinicius Marques, auxiliar de Danilo que desempenha importante papel no sub-20 do Corinthians

Em 2021, Vinicius Marques passou a ser auxiliar técnico da equipe sub-17, tendo conquistado o Campeonato Paulista da categoria em 2023, quando deu suporte a Guilherme Dalla Déa.

Por conta dos bons serviços prestados no sub-17, Vinicius foi promovido para auxiliar do sub-20, principal categoria amadora do Timão. Os primeiros passos não poderiam ser melhores, com título da principal competição de base do país.

O profissional é técnico de futebol formado, com todas as licenças da CBF Academy concluídas (Licença A, B e PRO). Vários atletas que tiveram reconhecimento no time de cima do Corinthians passaram pelas mãos de Vinicius, como Guilherme Arana, Pedrinho, Carlos Augusto, Du Queiroz, Mantuan, Matheus Donelli, Rodrigo Varanda, Guilherme Biro, Gabriel Moscardo e Pedro.

O Corinthians chega para essa temporada no sub-20 com a integração de bons valores que defenderam a equipe sub-17 no ano anterior, como o zagueiro William, o lateral esquerdo Kaio Henrique, o volante Luiz Gustavo Bahia e os atacantes Guilherme Henrique e Beto.