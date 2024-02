Após julgamento, Daniel Alves saberá sua sentença final nesta quinta-feira

Após ser acusado de ter estuprado uma jovem em uma boate de Barcelona, Daniel Alves teve seu julgamento encerrado no último dia 7 de fevereiro. Agora, o jornal El periódico comunicou que o atleta saberá a sentença final já nesta quinta-feira, pela parte da manhã.

O ex-atleta está há mais de um ano em prisão preventiva na Espanha. O possível crime teria acontecido na boate Sutton, em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022, pouco tempo após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar.

Para o Ministério Público da Espanha, Daniel Alves deve ser condenado a nove anos de prisão, além de ter que pagar uma indenização de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) para a mulher e mais 10 anos de liberdade condicional após o cumprimento da pena. Apesar disso, ele ainda pode pegar até 12 anos de prisão, pena máxima para crimes do tipo no país europeu.