Yuri Alberto é o quarto jogador sub-23 com mais gols por clubes no mundo

Apesar de receber criticas em alguns momentos, Yuri Alberto, atacante do Corinthians, é o quarto jogador sub-23 com mais gols por clubes do mundo. Segundo o Sofascore, os brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, ambos do Real Madrid, também estão no top 5.

Aos 22 anos, Yuri Alberto é o mais novo da lista e soma 70 gols marcados em 228 jogos. Vini Jr. ocupa a segunda colocação na lista, com 322 duelos e 90 tentos, enquanto Rodrygo está na quinta posição, com 69 gols em 283 partidas.

Erling Haaland e Phil Foden, ambos do Manchester City, completam o top 5. O goleador norueguês é o jogador sub-23 com mais gols por clubes no mundo, ele balançou as redes 228 vezes em 280 jogos. O meia inglês aparece no terceiro lugar, contando com 75 gols em 254 aparições.