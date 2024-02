Yuri Alberto chega aos 100 jogos pelo Corinthians no Derby e recebe homenagem no CT; confira

O atacante Yuri Alberto chegou aos 100 jogos disputados com a camisa do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, realizado no último domingo. O jovem de 2022 anos, que fraturou ossos da costela no Derby, foi homenageado pelo clube no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira.

Yuri recebeu das mãos de Fabinho Soldado, executivo de futebol, uma camisa com o número 100 nas costas, com seu nome. O atacante esteve acompanhado de sua filha pequena e foi aplaudido pelos companheiros de time.

"É um número expressivo, fazer 100 jogos em um clube como o Corinthians. Importante nos dias de hoje ter jogadores que alcancem essa marca. É uma inspiração para os mais novos, os mais velhos sabem como isso é importante para a carreira. Desejamos para você todo sucesso, que você continue evoluindo. Parabéns por essa data marcante na sua vida", comentou Fabinho, antes de entregar a camisa para Yuri.