Wesley se diz pronto para estrear pelo Internacional contra o Grêmio: "se precisar é guerra"

Em sua passagem de apenas um ano pelo Cruzeiro, Wesley conviveu com diversas criticas dos torcedores, muito por conta do alto valor investido pelo clube. Para ele, as criticas são normais no futebol, mas quer virar a página no Internacional.

"Criticas acontecem. Muito por conta da questão do investimento feito pelo clube. Acho que são normais as criticas e as cobranças. O que passou, passou e aqui no Inter é uma nova história, então vamos construir da forma mais bonita possível", falou.