Victor admite início abaixo do Atlético-MG e sai em defesa de Felipão

Com a saída de Rodrigo Caetano para a CBF, o ex-goleiro Victor foi promovido ao cargo de diretor de futebol do Altético-MG. Em sua apresentação nesta terça-feira, ele falou sobre o início abaixo do Galo.

"Realmente, o início de temporada foi aquém do esperado, até porque foi feito um planejamento, um mapeamento muito bem elaborado no sentido de dar as melhores condições de trabalho e preparação. Quando a gente faz isso, a gente espera conquistar bons resultados, mas futebol também reserva surpresas. Mas, acreditamos no trabalho, não somos reféns de resultados, somos defensores de um trabalho", afirmou.

Por conta do momento do time, a torcida do clube mineiro protestou no desembarque do clube, com Felipão rebatendo as críticas e segundo os adeptos presentes xingando eles.