Vegetti acerta renovação de contrato com o Vasco

A diretoria do Vasco prolongou o vínculo com o seu principal artilheiro. Na manhã desta terça-feira, o clube de São Januário anunciou, através das redes sociais, a renovação de contrato com o atacante Pablo Vegetti.

O acerto é, agora, válido até o final do ano que vem. "O Vasco da Gama acertou a renovação de contrato com o atacante Pablo Vegetti até dezembro de 2025. O novo contrato prevê renovação automática por mais um ano se algumas metas estabelecidas forem cumpridas", destacou o comunicado vascaíno.