Semana livre pode ajudar Carpini a implementar ideias e recuperar jogadores

Com o próximo jogo marcado apenas para domingo (25), diante do Guarani, em Campinas, Carpini volta a ter tempo para aprimorar a equipe pela primeira vez após o início do Estadual. A última vez que ele teve uma semana completa para treinos foi ainda na pré-temporada, antes do time estrear.

O treinador pretende utilizar os próximos dias para implementar um pouco mais das suas ideias de jogo. Ele afirmou recentemente que não tem tido tempo para colocá-las em prática, já que os jogadores estão muito desgastados com a sequência pesada de jogos.

De fato, o São Paulo já fez nove partidas em 2024 e utilizou os reservas apenas duas vezes. Além dos clássicos, que já foram três, o Tricolor se encontra em situação apertada no Grupo D e não tem conseguido preservar atletas, sob risco de ficar de fora da fase de mata-mata.

Carpini agora quer recuperar os jogadores fisicamente e, quem sabe, contar com o retorno de alguns machucados. O treinador acredita na possibilidade de ter Lucas, Igor Vinícius e Wellington Rato contra o Guarani, já neste domingo. Os demais devem levar mais tempo de recuperação.

Em contrapartida, ele terá desfalques importantes na defesa. Os zagueiros Arboleda (expulso) e Diego Costa (levou o terceiro cartão amarelo), serão baixas para o próximo compromisso do time. Alan Franco e Ferraresi devem formar a dupla titular.

O duelo entre São Paulo e Guarani está marcado para as 18h (de Brasília) deste domingo (25), no Estádio Brinco de Ouro, pela décima rodada do Paulistão. Há três jogos sem vencer, o Tricolor ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos, e está fora da zona de classificação ao mata-mata. O time ainda tem uma partida a menos.