São Paulo tem interesse em Lamela para substituir James Rodríguez, diz jornal

O colombiano James Rodríguez não atuará mais pelo São Paulo e, de acordo com o jornal espanhol AS, a equipe do Morumbis tem um alvo para substituí-lo. Trata-se do argentino Erik Lamela, que possui 31 anos e pertence ao Sevilla, da Espanha.

Com a saída de James, o São Paulo liberará uma boa quantia para investir no salário de Lamela. O meia-atacante tem contrato com o Sevilla até o fim de junho, portanto, o jogador poderia chegar de forma gratuita, com o Tricolor precisando arcar apenas com salário e luvas.

A publicação ainda diz que Lamela seria o "Plano B" da equipe comandada por Thiago Carpini. Isso porque o maior desejo da diretoria e da comissão técnica seria contar com outro argentino: Ángel Di María, que pertence ao Benfica e também está sob contrato apenas até o fim da temporada europeia.