São Paulo avalia contratação de atacante do Vitória de Guimarães, de Portugal

O São Paulo avalia a contratação do atacante brasileiro André Silva, do Vitória de Guimarães. Destaque em Portugal, o jogador despertou interesse do Tricolor, que estuda formalizar uma proposta nos próximo dias. A informação é do UOL e foi confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Natural de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, o atleta é monitorado pelo clube do Morumbis há bastante tempo. Desde o fim do ano passado, a diretoria busca a contratação de um centroavante que venha para ser o reserva imediato de Calleri, titular absoluto da posição.

André Silva, de 26 anos, vive o auge de sua carreira. Ele soma 13 gols marcados em 27 jogos na atual temporada, pelo Vitória de Guimarães, que ocupa o quinto lugar do Campeonato Português.