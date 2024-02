Santos libera venda geral de ingressos para duelo contra o São Bernardo no Morumbis

Na tarde desta terça-feira, o Santos abriu a venda geral de ingressos para o duelo contra o São Bernardo, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola neste domingo, a partir das 11 horas (de Brasília), no Morumbis, casa do rival São Paulo.

Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente do estádio na Capital paulista devem comprar suas entradas por meio do site futebolcard.com. Já aqueles que assinam o programa de sócio-torcedor do Peixe podem adquirir seus ingressos em sociorei.com.

A venda de bilhetes para a partida entre Santos e São Bernardo foi iniciada na última segunda-feira, apenas para sócios e proprietários de cadeiras, por meio do site. As bilheterias físicas serão abertas exclusivamente para PCDs, proprietários de cadeiras cativas do São Paulo e cessionários de camarotes.