Santos fecha sequência contra rivais da Série B na primeira fase do Paulistão

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o São Bernardo no Morumbis. ? pic.twitter.com/6A3lIvPA2i ? Santos FC (@SantosFC) February 18, 2024

Contra Mirassol e Novorizontino, o Peixe sofreu e teve um "gostinho" do que será a Série B, com os adversários sendo mais físicos. No primeiro, empate por 2 a 2, na condição de visitante, e uma derrota por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Com a liderança do Grupo A e a classificação garantidas, o Santos encara o São Bernardo, às 11h (de Brasília) desse domingo (25), no MorumBis. O time de Carille está com 19 pontos, um a mais que o Palmeiras, segundo colocado na classificação geral.

