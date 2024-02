Santos decide pagar Bustos à vista e está otimista por fim da dívida

O Santos está otimista por um desfecho desta novela o quanto antes. Com a quitação do valor, o arqueiro deve ser inscrito na segunda fase do Campeonato Paulista.

A informação foi inicialmente divulgada pelo De Olho no Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Contratado no final de fevereiro de 2022, Bustos dirigiu o Santos em 30 partidas, das quais venceu nove, empatou 13 e perdeu oito. Além disso, foram 38 gols marcados e 34 sofridos.

O técnico foi demitido no dia 7 de junho do mesmo ano. A gota d'água foi a precoce eliminação na Sul-Americana. O time precisava apenas vencer o Deportivo Táchira-VEN em sua casa para avançar às quartas de final, mas não conseguiu. Tanto antes quanto depois do embate, diversos torcedores protestaram contra o técnico.