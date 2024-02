Presidente do Corinthians recebe prefeito de São Paulo para tratar de temas institucionais; veja detalhes

Na manhã desta terça-feira-feira, o presidente do Corinthians Augusto Melo recebeu Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, no Parque São Jorge. O encontro, que ocorreu na Sala de Reuniões da presidência, durou cerca de uma hora e tratou de temas institucionais.

O encontro também contou com a presença de Osmar Stabile e Armando Mendonça, vice-presidentes do Corinthians, e nomes como Felipe Becari (secretário municipal de Esportes), Aldo Rebelo (secretário municipal de relações internacionais), além de outras autoridades do clube e da municipalidade.

Augusto Melo não compareceu ao treino no período da manhã, por conta do encontro com o prefeito