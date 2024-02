Corinthians: Pedro Raul inicia transição, e Coronado faz atividade à parte

O time sem colete, por sua vez, foi composto por: Felipe Longo; Léo Mana e Bidu; Matheus Araújo, Breno Bidon, Kayke, Gustavo Silva e Arthur Sousa.

Classificação e jogos Paulista

No final do treino, os jogadores treinaram finalizações, enquanto nomes como Rojas e Matheus França trabalharam bolas paradas.

Em transição, Pedro Raul treinou no campo ao lado, com movimentação e troca de passes. Já Igor Coronado ficou à beira do gramado principal, realizando tiros de corrida com Paulinho.

O Corinthians volta a treinar nesta quarta-feira, no que vai ser o último trabalho da equipe antes do duelo contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira, às 20 horas (de Brasília).