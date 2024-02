Palmeiras anuncia a contratação do meia Rômulo, destaque do Novorizontino

No último domingo, Rômulo já deu uma prova do seu potencial, sendo fundamental para a vitória do Novorizontino contra o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, marcando um dos gols.

"Eu não pude contar para a minha família no começo (sobre o acerto com o Palmeiras), mas depois do aval eu contei e eles ficaram felizes demais. É uma felicidade para eles também mais esse passo na minha carreira", finalizou.

Essa é a quinta contratação do Palmeiras para a temporada 2024. Antes, o Verdão anunciou Caio Paulista, Bruno Rodrigues, Aníbal Moreno e Lázaro.

Com 18 pontos, os comandados de Abel Ferreira estão na liderança do Grupo B, à frente de Água Santa (14), Ponte Preta (13) e Guarani (5). Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Mirassol, pela décima rodada do campeonato, às 18h (de Brasília), fora de casa.