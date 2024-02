Muricy diz que James pediu desculpas e conversou com Carpini antes de ser reintegrado ao São Paulo

O meio-campista James Rodríguez voltou atrás na sua decisão e pediu para ficar no São Paulo. Segundo revelado por Muricy Ramalho, coordenador técnico do clube, o colombiano pediu desculpas ao elenco por não ter viajado para BH na Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras.

Sem condições de entrar em campo, o jogador preferiu não ir com o grupo para Minas Gerais, diferente de Lucas e de Luan, que mesmo fora da partida, embarcaram com a delegação. Muricy exaltou a postura do atleta no dia a dia após ele expor o desejo de sair do Tricolor.

"James é diferenciado, é um craque. O que não ficou bom foi quando ele não foi para BH, ficamos sentidos. Ele pediu desculpas e quer jogar no São Paulo. Ele sempre cumpriu com horários e treinou bem, nunca criou caso com nada. A gente entendeu o pedido, não podemos deixar de lado um craque desses", declarou o dirigente ao canal do Arnaldo e Tironi no YouTube.