Jurgen Kloop atualiza o estado de Alisson e outros lesionados do Liverpool

Nesta terça-feira, Jurgen Kloop concedeu entrevista coletiva antes do próximo compromisso do Liverpool. O treinador deu atualizações sobre os jogadores lesionados do clube, entre eles o brasileiro Alisson.

O Liverpool segue sofrendo com lesões nesta temporada. Curtis Jones, Diogo Jota, Alisson, Thiago, Szoboszlai e Alexander-Arnold são os desfalques que Jurgen Kloop precisa lidar. O técnico aproveitou a entrevista antes da partida contra o Luton Town para dar informações sobre a situação dos atletas.

Alisson segue fora de combate por conta de uma lesão muscular e, de acordo com Kloop, não é possível prever um prazo de recuperação. O goleiro brasileiro já perdeu os dois últimos jogos do clube pelo Campeonato Inglês. Caoimhin Kelleher foi o titular da equipe nas vitórias sobre Burnley e Brentford.