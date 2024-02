Inter de Milão x Atlético de Madrid: prováveis escalações e onde assistir à Liga dos Campeões

Técnico: Simone Inzaghi.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Witsel e Mario Hermoso; Marcos Llorente, Pablo Barrios, De Paul, Koke e Samuel Lino; Griezmann e Depay



Técnico: Diego Simeone.

Arbitragem

O árbitro do confronto será István Kovács e seus assistentes Vasile Florin e Ovidiu Artene. Marco Fritz estará no comando do VAR.