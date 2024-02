Igor Coronado fala sobre condições físicas e promete "entregar tudo" no Corinthians

O meia Igor Coronado, uma das principais contratações do Corinthians para a temporada, foi apresentado nesta terça-feira (20), no CT Dr. Joaquim Grava. O novo camisa 77 do Timão falou sobre suas condições físicas e prometeu "entregar tudo" com o manto alvinegro.

O atleta falou sobre o período que ficou longe do Brasil, atuando em diferentes mercados. Ainda criança, Coronado se mudou para a Inglaterra com os pais e a partir daí construiu sua carreira no exterior.

"Minha carreira está sendo um pouco inversa. Eu iniciei fora do Brasil, muito novo, meus pais saíram daqui para trabalhar na Inglaterra e com 12 anos segui com eles. Todo jogador busca o melhor, mas o início da minha carreira não foi nada fácil. Continuei sonhando, acreditando, tive meus altos e baixos. Nos últimos anos, venho crescendo cada vez mais. E chego aqui para justificar o porquê fui contratado. Pé no chão, muito trabalho, não sou de falar muito, mas entregar tudo. Vou fazer o possível para justificar o porquê do Corinthians ter me contratado", comentou Coronado em coletiva.