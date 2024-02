Haaland decide, Manchester City bate Brentford e cola no líder Liverpool no Inglês

O Manchester City acirrou a disputa pelo título da Premier League nesta terça-feira. Em jogo atrasado da 18ª rodada, o City bateu o Brentford, por 1 a 0, no Etihad Stadium. Haaland marcou o único gol do triunfo dos donos da casa.

Com o bom resultado diante de sua torcida, o Manchester City de Pep Guardiola assumiu a segunda posição, chegou aos 56 pontos e colou no líder Liverpool, que tem 57, colocando fogo na disputa pela taça. Já o Brentford aparece na 14ª colocação, com 25 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a entrar em campo pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O Manchester City encara o Bournemouth fora de casa neste sábado, no Vitality Stadium, a partir das 14h30 (de Brasília).