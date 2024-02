Gundogan reflete saída de Xavi do Barcelona: "Gostaria de ter feito algo mais"

Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, Gundogan repercutiu vários tópicos sobre o cotidiano do Barcelona, entre eles o anúncio da saída de Xavi ao final desta temporada. O alemão afirmou que a decisão do técnico o pegou de surpresa.

"Fiquei surpreso com a decisão do Xavi , não esperava. Queria ter feito algo mais por ele, tenho esse sentimento. (Xavi) Pensa na família, nos jogadores e no clube antes de si mesmo e ama o Barça", pontuou Gundogan.