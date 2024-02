Fluminense quer ampliar vantagem do Brasil na ponta de títulos da Recopa

Na grande decisão, o Fluminense quer revanche contra a LDU pelas finais perdidas. Em ambos casos, o Tricolor viu o título escapar no Maracanã, em 2008 pela Libertadores e em 2009 na Sul-Americana.

A ida está marcada para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Equador. Já a volta vai acontecer no dia 29, na mesma data, no Rio de Janeiro.