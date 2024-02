Erick entra bem e pede passagem no time titular do São Paulo

O atacante Erick está pedindo passagem no time titular do São Paulo. O jogador entrou bem no segundo tempo pelo segundo jogo seguido e foi decisivo para o empate com o Red Bull Bragantino, no último sábado (17), no MorumBis, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Erick já havia mostrado as credenciais no clássico diante do Santos, na última quarta-feira. Ele chegou a balançar as redes e igualar o marcador nos últimos minutos da partida, mas o tento foi anulado por um toque da bola na mão do jogador.

Desta vez, o atacante entrou no lugar de Nikão e melhorou a movimentação ofensiva do time no lado direito. Mesmo com o São Paulo tendo um a menos, após a expulsão de Arboleda, ele marcou um gol e deu passe para Calleri buscar a virada. O Tricolor acabou sofrendo outro gol no fim e cedeu o empate ao Bragantino.