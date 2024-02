Em má fase, Olympique de Marselha anuncia a demissão de Gattuso

Em má fase, o Olympique de Marselha optou por demitir o técnicoGennaro Gattuso. A decisão foi comunicada nesta terça-feira.

O italiano começou a sua passagem pelo clube francês em setembro do ano passado. Ele deixa a equipe no meio da tabela da Ligue 1, fora da Copa da França e no playoff da Liga Europa, tendo empatado a ida contra o Shakhtar Donetsk por 2 a 2, na condição de visitante.

O Olympique de Marselha está uma sequência de sete jogos sem vencer, contabilizando as competições citadas acima. O trabalho de Gatusso no time é mais um negativo na sua carreira como treinador.