Com volta de João Félix, Barcelona divulga relacionados para partida contra o Napoli

Na manhã desta terça-feira, o Barcelona divulgou a lista com os relacionados para a partida contra o Napoli, pela ida das oitavas de final da Champions League. As novidades são João Félix e Sergi Roberto, que estavam lesionados e não vinham sendo convocados.

Os dois atletas estão desfalcando o Barcelona desde o fim de janeiro. Enquanto o atacante português se recuperou de uma lesão no ligamento do tornozelo direito, o lateral e meia espanhol estava sentindo um desconforto no tendão de Aquiles do pé esquerdo.

Para a partida, o treinador Xavi não poderá contar com os laterais Alejandro Balde e Marcos Alonso, com o meia Gavi e com o atacante Ferran Torres, todos se recuperando de lesão.